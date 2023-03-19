Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm açıklaması

Bakan Nebati, Şanlıurfa'da Türkiye'de konut ihtiyacının giderilmesi noktasında sürekli yeni adımlar attıklarını dile getirdi.

Depremin ardından hasar gören konutların yenilerini yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Nebati, kentsel dönüşüme verdikleri öneme dikkati çekti.

Nebati, daha önce konut sahipliğine ilişkin kampanya açıkladıklarını hatırlatarak, "Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere Ankara ve diğer illerde bu adımları attık. Bu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla işbirliğiyle kentsel dönüşüm noktasında ne yapabiliriz diye önceki çalışmaları da güncelleyerek, üç haftalık yoğun bir çalışmayı bu hafta ilan ettik. Bu ilan çerçevesinde başta konut sahibi veya hasarlı ya da kentsel dönüşüm içerisinde olan konutlarımızla ilgili bir kampanya düzenledik. Aynı zamanda bu konutların yapımında rol almak isteyen müteahhitlerin de yine burada faydalanabileceği bir yapı oluşturduk." diye konuştu.

Hazine Maliye Bakanlığının bu anlamda da üzerine çok ciddi bir yük aldığını vurgulayan Nebati, "Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi"ne dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın 600 baz puan olarak vermesi gereken yardım miktarını 840 baz puanına çıkararak 1,49 faiz oranıyla ki bunun 840 civarında baz puanını biz karşılamış olacağız. Bu oranla kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi noktasında ciddi bir adım atmış olduk. Gördüğümüz kadarıyla başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her ilinden bununla ilgili ciddi bir talep oluştu. Özellikle de belediyelerimizin bu konuda bizimle işbirliği yapma noktasında talepleri oluştu. Ayrım yapmaksızın tüm belediyelerimize kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi noktasında üzerimize düşen bu sorumluluğu karşılama kaydıyla birlikte yürütme kararlılığında olduğumuzu ifade ettik."

Vatandaşın çok uygun koşullarla elde edebileceği bu kredilerle evlerini yenileyebileceğine işaret eden Nebati, müteahhitlerin de bu alanlara girebilmesi noktasında elde etmiş oldukları bu özgün tasarımın faydalı olacağını kaydetti.

Nebati, aynı şekilde belediyelerin de ortaya koyacağı performansla bir taraftan depremden hasar gören konutların tesliminde hızlı bir gelişme sağlanacağını diğer taraftan da özellikle İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanması için yol açıldığını ifade etti.

Müteahhit, belediye ve vatandaşa çağrı

Bakan Nureddin Nebati, vatandaşlardan kentsel dönüşümle ilgili kolaylaştırıcı olarak aldıkları bu tedbirleri kullanacak iradeyi ortaya koymalarını istedi.

Müteahhitlere de çağrıda bulunan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kolaylaştırdığımız ve hemen hemen herkesin ulaşabileceği geniş bir alanın sağlandığı ortamda lütfen sizler de bu konuda hızlı bir şekilde adım atın. Belediyelere çağrımız var. Kentsel dönüşüm planı edilen yerlerin bir an için bütün siyasi saikleri bir tarafa bırakarak oradaki vatandaşlarımızla işbirliği yolunu açıp rezerv alanlarına yönlendirilecek şekilde bir tarafta konutların yeniden yapılması aynı zamanda konutların yeniden imar edilmesi noktasında gerekli adımları atsınlar. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile sahada karşıya karşıya kalabileceğimiz problemlerin de hızlı bir şekilde çözümü noktasında net olarak irademizi koyuyoruz. Tüm aksaklıkları aynı gün içerisinde çözebilecek irademiz var. Bir an önce lütfen bu imkanlardan bütün vatandaşlarımız faydalansın."