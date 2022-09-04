Bakan Nebati’den OVP değerlendirmesi: Ortalama büyüme yüzde 5,3

ANKARA (DÜNYA) – Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 2023-2025 Orta Vadeli Programı değerlendirdi. Bakan Nebati, program döneminde ortalama büyümenin yüzde 5,3 planlandığını ve 2,7 milyon istihdam öngörüldüğünü kaydetti.

Program çerçevesinde oluşturulan politikaların yüksek katma değerli üretim cari işlemler açığında kalıcı iyileşme, verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Nebati, mali disiplinden taviz vermeyecek bir plan yapıldığını savundu. Nebati, “Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.” ifadesine yer verdi.