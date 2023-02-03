Bakan Nebati’den seçim sonrası mesajı

Bloomberg Ajansı ile röportaj gerçekleştiren Nebati, seçimden sonra kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek" mesajını verdi.

Bakan Nebati, yabancı yatırımcılarda "Seçim bitsin de Türkiye'ye gelelim" heyecanı olduğunu söyledi. Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, "Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda Merkez Bankası gerekli adımları atacaktır" değerlendirmesini yaptı.

“SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor”

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumlayarak, "Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için her şeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım" dedi.