Bakan Nebati'den sosyal konut mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi politikalarının hedefinin sadece büyüme olmadığını belirterek, "Temel amacımız, ekonomik büyümenin yaratacağı refahı toplumun tüm kesimlerine yaymak" dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Nebati, vatandaşları ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece, Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız.

Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle, 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız.

Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."