Bakan Nureddin Nebati, AK Partili vekillere sunum yapacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, AK Parti milletvekillerine bir sunum yapacağı bildirildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.
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