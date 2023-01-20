Bakan Nureddin Nebati'den 'enflasyon' mesajı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'i ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada partililerle bir araya geldi.

"Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı"

Nebati, yaklaşık 1 yıl önce devreye aldıkları Türkiye Ekonomi Modeliyle, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta rekorlar kırdıklarını belirterek, bu başarıların sonucunda ülkenin borç stokunun, milli gelire oranının da azaldığını söyledi.

Bütçedeki kaydettikleri somut başarıların da ortada olduğuna dikkati çeken Nebati, şunları söyledi:

"- Bunlardan aldığımız güçle EYT konusunu malum çözüme kavuşturduk. Asgari ücreti yüzde 55 oranında artırdık. Memur ve emeklilerimizin ücretlerinde yasal artış oranının oldukça üzerinde artış yaptık. En düşük emekli aylığını 5 bin 500 liraya yükselttik.

- Ek olarak da memur ve emekliler yılın ikinci yarısında toplu sözleşmeden gelen 6 puanlık farkı ve enflasyon düşüyor ama burada bir fark oluşursa enflasyon farkını da alarak yılın ikinci yarısında yeni bir gelir elde edecekler."

Nebati, enflasyonda da düşüş eğiliminin hızlı bir şekilde başladığını işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Enflasyonda da düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı. Kasım ayında burnunu kırdı, aralık ayında çok güçlü bir şekilde adeta beli kırılırcasına enflasyon eğilimi kendisini toplumun her kesiminde hissettirmeye başladı.

- Enflasyon beklentileri bizim için en önemli kısmıydı, beklentiler de kırılmış durumda. Ciddi bir şekilde toplumun tüm kesimleri tarafından enflasyonun önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda da düşeceğine ilişkin inanç pekişmiş durumda. Bu, bize mücadelemizi hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde yapmamızı sağlayan büyük bir alan açmış durumda."

"Vatandaş odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Vatandaşları enflasyonun olumsuz etkisinden korumak için 2022 yılında 290 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtiklerini aktaran Nebati, bundan sonraki süreçte de vatandaş odaklı politikaları yine kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Nebati, vatandaşlara doğal gaz sübvansiyonları, çiftçilere girdi destekleri, KOBİ'lere KGF paketleri, işletmelere de yatırım kredisi gibi desteklerini kararlılıkla sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"- Attığımız her adımda bütçe disiplininden asla taviz vermediğimizi geçen yıllarda hep ortaya koyduk. Bütçeden taviz vermediğimizi 2022 yılında dünyanın en zor yılında Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu başarılarla taçlandırmış olduk.

- Yılı herkesin özellikle de olumsuz yaygara yapanların tam tersine büyük bir başarıyla kapatmış olduk. Gerek bütçe açığı gerek faiz dışı fazla konusunda adeta rekorlar kırdık. 2023 yılına çok güçlü şekilde girdik.

- Şundan toplumumuzun tüm kesimi ve paydaşlarımız emin olsun ki 2023 yılının EYT başta olmak üzere alınmış olan tüm toplumu rahatlatıcı kararlar bütçe disiplininden asla taviz vermeden ve gerekli hazırlıklar yapılarak oluşturulmuş durumda. 2023 yılını da bütçe gerçekleşmeleri açısından ve makro ekonomik göstergeler açısından çok olumlu ve iyi bir şekilde neticelendireceğimizden de tüm vatandaşlarımız emin olsun.

- Hesap kitaplarını ona göre yapsınlar. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 21. yüzyıl bizim yüzyılımız; Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi diye başlattığımız bütün işlemlerimizi de hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz."