Bakan Ömer Bolat açıkladı: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde konuştu.

Bakan Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığı duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yeniden değerlendirme kararı alınmıştı

Suriye yeni yö­netimi gümrük tarifelerini yüz­de 300 ile 500 arasında artırdı. Artan gümrük vergileriyle be­raber Türkiye’den Suriye’ye ya­pılan ihracat durma noktasına gelmişti

İki ülke arasındaki ticare­tin sekteye uğramaması için Ti­caret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığında ilgili tek­nik kurmaylardan oluşan Türk heyeti, 23 Ocak 2025 Perşembe günü Şam’da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Baka­nı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Baş­kanı Kuteybe Bedevi ve Dışişle­ri Bakan Yardımcısı Ahmet Du­han ile bir araya geldi.

Türk iş dünyası temsilcileri yapılan görüşmelerle 11 Ocak’ta yürürlüğe konulan gümrük ver­gilerinin belirli ürünler için ye­niden değerlendirilmesi ka­rarı alındığını açıkladı.