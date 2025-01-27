Bakan Ömer Bolat açıkladı: Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye’nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığını açıkladı. Suriye'nin gümrük tarifelerini yüzde 300 ile 500 arasında artırma kararı Türkiye’den Suriye’ye yapılan ihracat durma noktasına getirmişti. Şam'a yapılan ziyaretin ardından gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararı alındığını açıklamıştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni’nde konuştu.
Bakan Bolat, Suriye'nin 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptığı duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.
Yeniden değerlendirme kararı alınmıştı
Suriye yeni yönetimi gümrük tarifelerini yüzde 300 ile 500 arasında artırdı. Artan gümrük vergileriyle beraber Türkiye’den Suriye’ye yapılan ihracat durma noktasına gelmişti
İki ülke arasındaki ticaretin sekteye uğramaması için Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu Başkanlığında ilgili teknik kurmaylardan oluşan Türk heyeti, 23 Ocak 2025 Perşembe günü Şam’da Suriye Ticaret ve Tüketicinin Korunması Bakanı Mahir Khalil al-Hasan, Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Duhan ile bir araya geldi.
Türk iş dünyası temsilcileri yapılan görüşmelerle 11 Ocak’ta yürürlüğe konulan gümrük vergilerinin belirli ürünler için yeniden değerlendirilmesi kararı alındığını açıkladı.