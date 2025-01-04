Bakan Ömer Bolat sınır kapılarını ziyaret etti, Türkiye-Suriye ekonomik iş birliğine vurgu yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nı ziyaret etti ve burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı heyeti olarak Hatay'ı ziyaret ettiklerini, gümrük kapılarında yerinde incelemeler ve projelendirmeler yaptıklarını söyledi.

Suriye'de 8 Aralık'ın çok önemli bir yeni dönemin başlangıç tarihi olduğunu belirten Bolat, "61 yıllık Baas rejimi sona erdi, Suriye halkının inşallah özgürlüğe kavuştuğu ve refahı, kalkınmayı özlediği bu süreçte, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde de çok önemli ve güçlü bir dönem başlayacak." diye konuştu.

Sekiz gümrük kapısını 'iyileştirme' vurgusu

Bolat, bu çerçevede Hatay'daki üç sınır kapısının çok büyük bir rol oynayacağını ifade etti.

Bakan Bolat ayrıca, Ticaret Bakanlığı olarak hem Suriye ile ticaretin yeni dönemdeki düzenlemelerini hazırladıklarını hem de bu ticarette en aktif konumda olacak 8 gümrük kapısının modernleştirme, iyileştirme çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Bolat, Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın en çok sıkıntısını çeken ve daha sonra da deprem felaketiyle ağır bir yara alan Hatay'ın yeni süreçte üretim, yatırım, ticaret ve uluslararası taşımacılıkta güçlenmesi noktasındaki hazırlıkları birlikte koordine ettiklerini söyledi.

Bolat, bu kapsamda hükümetin konu üzerinde titizlikle çalıştığını vurguladı.

"Cilvegözü'nün de yükünü hafifleteceğiz"

Zeytindalı Sınır Kapısı'nda güçlendirilmiş, yenilenmiş önemli bir gümrük müdürlüğü yapacaklarını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi, özellikle Cilvegözü'nün de yükünü hafifletmek anlamında ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik taşımaları da hızlandırmak anlamında Zeytindalı Gümrük Kapımız da çok büyük bir önem taşıyor. İnşallah bu incelemeleri tamamladıktan sonra hükümetimize bu konuda brifing vereceğiz, bilgi sunacağız, çok hızlı bir şekilde bu hazırlıkları tamamlayacağız, hayırlı olmasını diliyorum inşallah."

"Ticari geçişlere açılacak"

Daha sonra Yayladağı Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Bakan Bolat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bolat, burada yaptığı açıklamada, 8 Aralık'tan sonra çok hızlı bir onarım bakım çalışmalarıyla buradaki sınır kapısının da çalışır hale getirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Aralık 2024'te Kabine Toplantısı'nın ardından Yayladağı Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurduğunu hatırlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede öncelikle yolcu girişine açıldı ve Yayladağı ile karşıdaki Keseb ilçeleri arasında geçişler başladı. Artık buradan da yoğun bir şekilde geri dönüşler var.

Amacımız buradaki çalışmaları ve gümrük tesislerini daha iyi hale getirip ticari geçişe de açmaktır ve hem yolcu hem ticari mal geçişleri inşallah önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde başlayacaktır.

Bu noktada tabii Yayladağı Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi ve genişletilmesi gerekmekte, bu altyapı, inşaat çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde Yayladağı'dan da Suriye'ye yönelik olarak üçüncü gümrük kapımız ticari geçişlere açık olacaktır."

Türkiye-Suriye ekonomik iş birliğine işaret etti

Bolat, şu anda ticari geçişlere ve yolcu giriş çıkışlarına Cilvegözü ve Zeytindalı sınır kapılarının açık olduğunu belirterek, Yayladağı Sınır Kapısı'nın sadece yolcu giriş ve çıkışına açık olduğunu, şu anda yoğun şekilde Suriyeli misafirlerin kendi ülkelerine döndüğünü dile getirdi.

Bu süreçte Yayladağı Sınır Kapısı'nın çok hareketli olacağını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu sınır kapısı Türkiye ile Suriye arasında Türkmen Dağı'nın ve daha aşağıda Lazkiye, Tartus'a uzanan çok önemli bir ulaşım ağı haline gelecektir.

Hep birlikte çalışacağız, Suriye'nin yeniden imarı, yatırımlar ve karşılıklı ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşması ve Suriye ekonomisinin de güçlenmesi, gelişmesiyle beraber Türkiye, Suriye ekonomik alanda birlikte çok iyi bir ekonomik iş birliği yapacaklardır."