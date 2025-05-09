Bakan Ömer Bolat, son verileri değerlendirdi: 'Üretim, ihracat ve istihdamda toparlanma devam ediyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni değerlendirdi.

Bakan Bolat, yaşanan aylık artışın son 3 ayın en yüksek hızında gerçekleştiğini belirterek; endeks değerinin serinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığını ifade etti.

"İstihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, yaz aylarında ekonominin canlanmasıyla üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörüldüğünü de ifade etti:

"İHRACATTAKİ ARTIŞ ÜRETİME VE İSTİHDAMA OLUMLU YANSIMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR.

• TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksi Mart ayında aylık %3,4, yıllık %2,5 artmıştır. Yaşanan aylık artış son 3 ayın (Aralık 2024: %5,1) en yüksek hızında gerçekleşirken endeks değeri serinin en yüksek ikinci seviyesine ulaşmıştır.

İşgücü İstatistiklerine göre, 2025 yılı Mart ayında işsizlik oranı %7,9’a gerileyerek 2005 yılı itibariyle açıklanan serideki en düşük aylık işsizlik oranı gerçekleşmiştir.

•⁠ ⁠İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçları devam etmektedir.

•⁠ ⁠Yaz ayları ile birlikte ekonomik aktivitenin canlanması ile üretim, ihracat ve istihdam göstergelerinde olumlu bir seyir öngörülmektedir."