Bakan Ömer Bolat'tan kira sorununa çözüm önerisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni"nde konuştu.

Bakan Bolat, kira sorununun çözülmesi ve kirada oturan vatandaşların ev sahibi olması için yapı kooperatifçiliğinin daha fazla güçlendirilmesi gerektiğinin özellikle altını çizdi.

Bolat ayrıca, tarımsal üretim ve gıda üretimi alanındaki kooperatifleşmenin arttırılmasının fahiş fiyatla mücadeleye de çok önemli bir katkı vereceğinden bahsetti.

"Çalışmalar hızlandırıldı"

Bolat, Bakanlık olarak başta Aile ve Sosyal Hizmetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman bakanlıkları ile diğer tüm bileşenlerin koordinasyonunda kooperatifçiliğin güçlendirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını da kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 49 bin kooperatif bulunduğunu hatırlatan Bolat, 6 milyonu aşan kooperatif ortağının yaklaşık 4,5 milyonunun verilerinin Kooperatif Bilgi Sistemi'ne (KOOPBİS) aktarıldığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimiyle birincisi yayımlanan "Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nın, ikincisi için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Bolat, taslağa son halinin verilerek tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini söyledi.

"Yapı kooperatifçiliği güçlendirilmeli"

Bakan Bolat, kira sorununu çözümü için yapı kooperatifçiliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu açıklamaları yaptı:

"Yapı kooperatifçiliğinin uygulama ve imaj bakımından güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kira sorununu çözmede ve kirada oturan vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamada yapı kooperatifçiliğini daha fazla güçlendirmemiz gerektiği açıktır."

Esnafa finansman desteği

Bolat, esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet kooperatifinin bugün itibarıyla 1000'e ulaştığını dile getirerek, söz konusu dönemde esnaf başına 5 bin lira olarak verilen faiz indirimli kredinin işletme başına 750 bin lira civarına ulaştığını kaydetti.

Bu kredilerin yeni yatırımlar ve ticari araç yenilemesi gibi durumlarda 1,5 milyon lira seviyesine kadar verilebildiğine işaret eden Bolat, faizsiz verilen krediler hakkında da bilgi verdi:

"Usta girişimciler, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve genç girişimciler içinse bu krediler faizsiz veriliyor. 2002'den 2024'e kadar olan süreçte tam 564 milyar lira ve 4,5 milyon defa kredi kullandırımı olarak esnaf ve sanatkarlarımıza finansman desteği sağlandı."

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi kullandırımlarında yeni kolaylıklar sağladıklarını aktaran Bolat, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesinin 6 aya uzatıldığını, esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlaması için gereken sürenin de 3 aya düşürüldüğünü bildirdi.

"740 kadın kooperatifine hibe verildi"

Bakan Bolat, Ahi Evran Vakfı'nın kurulmasında son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Bakan Bolat, kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayattaki yerlerini ve sosyal güvencelerini güçlendirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2020 yılından bugüne kadar 740 kadın kooperatifine hibe verildiğini anlatan Bolat, desteğin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Kooperatifleşme ve fahiş fiyatlarla mücadele

Bolat, tarımsal üretim ve gıda üretimi alanında kooperatifleşme çalışmalarının artmasının fahiş fiyatlarla mücadele konusuna katkı sağlayacağını belirtti:

"Uzun vadede gıda arz ve tedarik sistemimiz hem güvence altına alınacak hem üreticinin hem de tüketicinin menfaatleri kooperatifçiliğin de katkılarıyla sağlanabilecektir."

Yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri

Bakan Bolat, Bakanlığın bünyesinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin sanayi sitelerinde daha yaygın ve etkin hale gelmesi için çalıştıklarını kaydetti. Ayrıca, küçük ölçekli sermaye birikimleriyle işlerine devam eden işletmelerin kooperatifçilik yoluyla güçlerini birleştirerek büyük işletmelerle rekabet etmelerini desteklediklerinin altını çizdi.

"100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar"

Bakan Bolat, kooperatiflerin ihracat verilerinden bahsederek, ihracata daha fazla özendirilmesi gerektiğini işaret etti:

Kooperatiflerin dış ticaret alanında daha aktif olmaları gerektiğini dile getiren Bolat, "Kooperatiflerimiz 2019 yılında 61 milyon dolar ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırırlarken ,geçen yıl 100 milyon dolara yakın ihracat yaptılar, döviz kazandırdılar. Biz kooperatiflerimizin daha fazla ihracatı yönelmelerini hibe desteklerimizle ihracat konusunda daha da özendireceğiz."

"Üst kurullar oluşturulmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül de kooperatiflerin kontrol edilebilmesi için üst kuruluşların oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Akgül ayrıca, 2 milyon esnafın 1,5 milyonuna 260 milyar liralık kredi sağladıklarını ifade etti ve bu tutarın geri ödemelerinin eksiksiz yapıldığını belirtti.