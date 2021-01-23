Bakan Pakdemirli: 18 yılda 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduk

Diyarbakır'daki baraj açılışları ve dolgu tamamlama töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 18 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilin tamamını memba kalitesinde suya kavuşturduklarını, bereketli Anadolu topraklarını da modern sulama sistemleriyle buluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını, kurak ve yarı kurak coğrafyada yaşadıklarını dile getiren Pakdemirli, son yıllarda küresel ısınmanın etkilerini de ciddi şekilde hissetmeye başladıklarını, bu nedenle kaynaklardaki her bir damla suyu değerlendirmek ve verimli kullanmak için Bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

"Son 18 yılda 600 baraj inşa ettik, 1,8 milyon hektar araziyi suya kavuşturduk. Son 2,5 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de 72 baraj, 80 gölet ve bent, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu tesisi, 45 HES başta olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldık" diyen Pakdemirli, geçen yıl salgına rağmen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, Kars Barajı ve Sulaması, Konya Ovası 1, 2. ve 3. kısım sulamaları, Hatay-Reyhanlı ve Gaziantep-Doğanpınar Barajı gibi ülkenin önemli sulama yatırımlarını tamamladıklarını anlattı.

İstanbul'un yıllık su ihtiyacının 7 katı

Bakanlık olarak 2021'i "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" olarak belirlediklerini ve çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Pakdemirli, sulama yatırım bütçesini 2,4 kat artışla 15,3 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

Bu yıl yaklaşık 1,6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedeflediklerini bildiren Pakdemirli, "Ayrıca 25 yer altı barajımız hazır. Bunu 2023'e kadar 150’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Diyarbakır’da toplam 3 tesisi hizmete alıyoruz ve aynı zamanda GAP’ın en kilit projelerinden biri olan Silvan Barajı'nın gövde dolgu çalışmasını tamamlıyoruz. 7,3 milyar metreküp depolama hacmine sahip Silvan Barajı Projesi, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük ikinci sulama projesidir. Temelden 175,5 metre yüksekliği ile kaya dolgu baraj tipinde ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek barajıdır. Silvan Barajı’nın büyüklüğünü kısaca anlatmak gerekirse barajda depolanacak su, İstanbul'un yıllık su ihtiyacının 7 katı kadar olacaktır. Barajın yüksekliği, katları 3 metre olan 60 katlı bir gökdelene eşittir. 177 kilometrekare yüzey alanı ile Elazığ'da bulunan 85 kilometrekarelik Hazar Gölü’nün iki katı yüzey alanına sahiptir." şeklinde konuştu.