Bakan Pakdemirli: Çiftçimiz bugün para kazanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Medya Plaftormu buluşmasında gazetecilerle bir araya gelerek güncel gelişmeler ve tarım politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım kredi borçlarının ertelenmesi veya faizlerin silinmesi gibi bir çalışma olup olmadığı sorusunu üzerine Bakan Pakdemirli, faizlerin silinmesinin sektörü doğru bir noktaya getirmeyeceğini söyledi.

Tarım sektörünün en çok kayırılan alan olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Geçen yıl itibarıyla baktığımda çiftçinin geliri yüzde 80 oranında arttı. Borçluluğu da yüzde 40 küsurlar civarında artmış. Bunun anlamı şu, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinde çiftçinin hasılaya göre yüzde 52'ye gelmiş olan borcu bugün yüzde 40'larda. Bunun anlamı şu, çiftçimiz bugün para kazanıyor. Kazandığı parayla da borçlarının önemli bir bölümünü hafifletiyor. Son 3,5 senede çiftçimizin geliri artmıştır, borçlarında da azalma vardır. Bununla alakalı ekstra yapılandırma sıfır faizle olmaz. Biz isteriz sıfır faizle olsun, bedava olsun hibe olsun ama bunlar hep devletlerin imkanlarıyla yapılan işler ve dünyanın hiçbir yerinde de yoktur. Piyasa neyse piyasa fiyatlarına göre çok daha uygun koşullarda çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz.”