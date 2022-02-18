Bakan Pakdemirli: Çiftçimiz ve üreticimiz para kazanacak

Denizli'de sektör temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınıyla boğuşan dünyada bu dönemde çok ciddi kayıpların yaşandığını belirten Pakdemirli, kayıplardan birinin de fiyat gelişimi olduğunu söyledi.

Emtia fiyatlarının, petrolünden tutun doğal gazına, gıda fiyatlarından tutun hububatına, bakliyatından tutun diğer tüm ürünlerde ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Pakdemirli, “Bu artışla aslında üreticiye birçok anlamda özellikle maliyetlerin düşük olduğu dönemde yakalandığı için üreticiye artı yansımakla beraber tüketicide de enflasyona sebebiyet verdi. Bundan sonra bunların artık yeni normal olduğunu düşünmemiz lazım. Bundan sonra yeni normallerle hareket edebileceğimizi düşünmemiz." ifadelerini kullandı.

“TMO olarak 2 büyük regülasyon yapıyoruz”

Türkiye'nin koronavirüs salgını ve kuraklıkla aynı anda mücadele ettiğini de hatırlatan Pakdemirli, çiftçiyi salgın ve kuraklığın etkilerinden korumak için çalıştıklarını ve imkanlar çerçevesinde üreticiyi desteklediklerini vurguladı.

Pakdemirli, orman yangını ve taşkınların kayıplarını gidermek için yardımda bulunduklarını, tarımsal kuraklık desteğini de çiftçiyle buluşturduklarını belirtti.

Tarımsal desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 2 büyük regülasyon yapıyoruz. İlki besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz, diğeri de vatandaşımızı koruma amaçlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önlemek maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı un temini sağlanması konusunda çalışma yürüyor." dedi.

“Görevlerimizden biri de tüketiciyi kollamak”

Çalışmaların ciddi faydasını gördüklerini belirten Pakdemirli, ekmek fiyatlarının hızla artışının önlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Kamuoyu gündeminde fiyat artışı var. Bununla alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta sonu KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi konusunda düşürülmesi konusunda talimat oldu. Burada bizim ana beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi, hatta organize zincirler açısından mümkünse bir yüzde 7 daha indirilmesi ve bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu. Kamuoyunda da oluştu vatandaşta da oluştu. Böylelikle artan fiyatlarla alakalı vatandaşı rahatlatacak bir şekilde çözümleri buluyor olmamız lazım. Bakanlığımızın ana görevlerinden birisi üreticiyi korumak iken diğeri de tüketiciyi kollamaktır."

“Mekanizmamızı kurduk”

Bakan Pakdemirli, son 3,5 yılda salgın ve kuraklığa rağmen tüm üretim verilerinin yükseldiğini belirterek, tarım ve hayvancılıkta daha iyiye gidiş olduğunu vurguladı.

Çiftçinin büyük başarısı olduğunu ifade eden Pakdemirli, devlet olarak da sektörü desteklediklerini söyledi.

Pakdemirli, hem destekleri artırdıklarını hem de müdahale alımları yaptıklarını ifade ederek, çiftçinin harmandan para etmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Girdilerdeki artışı nedeniyle üreticinin kaygılanmamasını isteyen Bakan Pakdemirli, "Asla kaygılanmayın en büyük destek size harman zamanında kar bırakacak mekanizmamızı kurduk. Çiftçimiz ve üreticimiz para kazanacak." şeklinde konuştu.