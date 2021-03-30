Bakan Pakdemirli: Sulama ile Diyarbakır'da dekar başına 850 lira gelir artışı sağlanacak

Diyarbakır'da düzenlenen 'Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı' açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Diyarbakır'da 1 milyon 150 bin dekar araziyi daha sulamaya açmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Pakdemirli, "Sulamaya açılacak alanlarla dekar başına yaklaşık 850 lira gelir artışı sağlanacak" dedi.

Diyarbakır'da önemli bir diğer projenin de Kralkızı-Dicle Projesi olduğunu, geçen yıl 200 bin dekar alanı suya kavuşturduklarını, bu yıl da yaklaşık 60 bin dekar alanı daha sulamaya açacaklarını aktaran Pakdemirli, ana kanalı tamamlanmış ve sulama şebeke çalışmaları devam eden yaklaşık 400 bin dekar alanı ise kısım kısım sulamaya açarak 2023 yılına kadar tamamlayacaklarını bildirdi.

Pakdemirli ayrıca Silvan Barajı'nın tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile 2 milyon 350 bin dekar alan sulanarak yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 2 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağına dikkat çekti.