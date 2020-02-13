Bakan Pakdemirli: Türkiye tohumda ithalatçı değil ihracatçı

13 Şubat 2020

Osman KILIÇ

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek nesillerin daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir gıda ekosisteminde yaşayabilmesi için yerli tohum seferberliğini başlattı. 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği' ile Anadolu’nun verimli topraklarının tohumlarının yanında yerelleşmiş tohumlar, teknoloji ve bilim ile yeniden gıda zincirine girecek ve sofralara ulaşacak.

Son 17 yılda tohumculuk sektörüne 2.5 milyar lira destek verdiklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 86 ülkeye yaklaşık 255 milyon dolarlık tohumluk ihracat yapıldığını kaydetti. Türkiye'nin tohum ithalatçısı değil ihracatçısı olduğunun altını çizen Pakdemirli, “Bugün artık Türkiye tohumluk üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 2023 hedefimiz ise 2 milyon ton üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır” diye konuştu.

Türkiye’de bitki ıslahçıları tarafından kendi genetik kaynakları ile geliştirilen çeşitler ile tohumculuk sektörünün büyüdüğünü belirten Pakdemirli, “Ülkemiz tohumculuğunda eğitim, yeni çeşit, tescil, sertifikasyon ile fide ve fidan alanlarında ‘İhtisas Merkezleri’ kurarak ‘Atadan Toruna Tohum Seferberliğini’ buradan ilan ediyorum. Seferberlik kapsamında ‘Eğitim, Test ve Sertifikasyon, Analiz ve Fidan İhtisas Eğitimi’ olmak üzere 4 ayaklı bir strateji izlenecek” şeklinde konuştu.

“En önemli konu çiftçi eğitimi”

Bu seferberlik kapsamında en önemli olanın çiftçi eğitimi olduğunu vurgulayan Pakdemirli şöyle konuştu: “Uygulamalı çiftçi eğitimi ile 2 yılda 15 bin sözleşmeli, sertifikalı tohum üreticisi eğitim görecek. Eğitimler Ankara, Adana, Aydın, İzmir, Şanlıurfa ve Manisa olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilecek. Eğitim merkezlerinde 1’er hafta olarak sertifikalı tohum üreten çiftçilerimize uygulamalı eğitimler verilecek. Bu kapsamda ülkemiz ihtiyacına uygun olarak, üst kademe (Elit, Orijinal) sertifikalı tohumluk üretim planlaması sağlanacak, ithalatına ihtiyaç duyulan durum buğdayı, ayçiçeği ve mısır gibi türlerde tohumluk üretimlerinin artırılarak ithalat oranları düşürülecek.”

Tohum Veri Tabanı geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması ve ıslahçı haklarının tescilini sağlayacak, dünya standartlarında analiz kabiliyeti ve teknolojisi olan bir morfolojik ve moleküler test laboratuvarı kurulacağını söyleyerek, “Böylece tohum üreticilerinin yetiştireceği, geliştireceği yerli tohum türlerinin tescili de uluslararası akreditasyona sahip olacak bu laboratuvarda gerçekleştirilecek. Uluslararası standartlarda teknolojileri kullanacak olan laboratuvar sayesinde Türkiye’nin dijital tohum arşivi ve kataloğu ile tüm resmi ve özel yetkili laboratuvarların, üniversitelerin, tohum analistlerinin yararlanabileceği bir veri tabanı da oluşturulacak” dedi.

Seferberlik kapsamında hayata geçirilecek bir diğer projenin ise, tohumların özel teknoloji ve mikroskobik cihazlarla teşhis ve analizini sağlayacağını ifade eden Bakan Pakdemirli, yapılan çalışmalar neticesinde ürün kayıplarına yol açan hastalık etmenlerine dirençli tohumluklar geliştirileceğini vurguladı.

“Fidan ihtisas merkezi kurulacak”

Seferberlik kapsamında hayata geçirilecek projelerden biri de Bursa Karacabey’de 150 dekarlık alanda kurulacak Fidan İhtisas Merkezi olacak. ‘Standart Fidan Damızlık Parseli’ olarak adlandırılan bu proje fidancılık ve meyvecilik sektörünün mesleki ve hayat boyu eğitim merkezi olarak çalışacak. Konuyla ilgili konuşan Pakdemirli, Fidan İhtisas Merkezi’nin uluslararası standartlarda ve modern tekniklerle fidan üretimi, zirai mücadele, sulama ve besleme gibi alanlarda eğitimler verileceğini söyledi.