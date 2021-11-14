Bakan Pakdemirli’den lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamının üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL’ye kadar nakliye desteği ödeneceğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Ton başına aylık kira desteği ise buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç için 6 TL, fındık 15 TL, zeytin, zeytinyağı 15 TL olarak desteklenecek. Ayrıca kira desteği olarak mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi 6 TL’den 8 TL’ye, ayçiçeği 6 TL’den 10 TL’ye, pamuk 14 TL’den 25 TL’ye, antepfıstığı 20 TL’den 30 TL’ye, kuru kayısı ve kuru üzüm 20 TL’den 30 TL’ye yükseltilerek desteklenmeye devam edilecek. Hayırlı olsun. Üretim sizden, destek bizden.”