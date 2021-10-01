Bakan Pakdemirli’den üretici desteklerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl tarımsal destek ödemelerinin yüzde 77 oranında gerçekleştirildiğini belirterek, 2021 için belirlenen destek tutarının toplam 16,8 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini bildirdi.

İklim değişikliği ve salgının olumsuz koşullarına rağmen üretici ve yetiştiricinin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Pakdemirli, "Büyük fedakarlıkla ve özveriyle üretmeye devam eden çiftçimizin tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmasına destek olacağız. Tüm varlığımızla ve gücümüzle üretim için çaba göstereceğiz. Çiftçimiz ürettikçe bizim de yanında olduğumuzu görecek." diye konuştu.

Çiğ süte rekor destek

Ekimde yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Ekim ayında rekor destek ödemesi yapacağız ve ödemeler bugün hesaplara geçecek. Buna göre, çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçi, toplam 706 milyon 136 bin 472 lira destek ödemesi alacak. Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçi toplam 31 milyon 552 bin 734 lira ödeme alırken, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçi toplam 27 milyon 81 bin 833 lira alacak. Diğer destekler ise şöyle olacak; hububat ve baklagil desteği için 1243 çiftçi toplam 6 milyon 556 bin 177 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçi 1 milyon 163 bin 809 lira ve yem bitkileri desteği için 471 çiftçi 778 bin 308 lira. Böylece ekimde 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin 333 lira destek ödemesi yapılacak."