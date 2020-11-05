Bakan Pekcan: 2020'de 1,7 milyar lira ihracat desteği sağladık

05 Kasım 2020

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Bakan Pekcan, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve üyelerin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, pandemi sürecinde, sağlık alanında olduğu kadar ekonomi alanında da ciddi bir sınav verildiğini, pek çok Avrupa ülkesiyle birlikte Türkiye'de de vaka sayılarının artmaya devam ettiğini söyledi.

Böylesine kritik bir süreçte, salgının küresel ekonomide yarattığı hasarın rakamsal olarak da netleşmeye başladığına işaret eden Pekcan, küresel ekonomideki daralmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen en yüksek daralma olduğunu bildirdi.

Pekcan, küresel ekonominin içine girdiği bu durumun bazı soruları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, "Küresel değer ve tedarik zincirlerinde belli başlı değişim ve dönüşümlerin olması öngörülüyor. Küresel firmaların, risk algılarıyla tedarik zincirinde belirli bir merkeze odaklanmak yerine, üretim yerlerini pazara daha yakın bölgelere kaydırıp tedarik sürelerini kısaltacak ve tedarik ağlarını çeşitlendirecek oluşumlara gitmeleri bekleniyor. Bu süreçlerin paralelinde, korumacılık önlemlerinin daha da artacağı, daha fazla bölgesel bloklaşma ve yerelleşmenin gündeme geleceği de öngörülüyor. Uluslararası literatürde sıklıkla bir adalaşma dönemine girileceği ifade edilmeye başlandı. Türkiye olarak tüm bu süreçleri proaktif biçimde takip ediyor olacağız ve stratejilerimizi de hep beraber bu doğrultuda belirleyip ona göre yol alacağız." diye konuştu.

Bir toparlanma sürecine girildi

Küresel ekonomideki olumsuz tabloya rağmen, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline, üretim kapasitesine, ihracattaki dinamizmine, üretici, sanayici ve ihracatçılarına oldukça güvendiklerini vurgulayan Pekcan, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, pandemi sonrasında doğacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilecek ülkeler arasındadır. Ekonomimizle ilgili belli başlı göstergeler, pandemi krizine karşı büyük bir direnç sergileyebildiğimizin yanında, pandemi sonrasında da dış pazarlarımızdaki ekonomik iyileşmeye de bağlı olarak güçlü ve hızlı bir toparlanma gerçekleştirebileceğimizi öngörüyoruz. Ekim ayında pandemi şartlarına rağmen bugüne kadar olan en yüksek ihracat rakamı olan 17,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranında da yüzde 87,8'i yakaladık. Hatta altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 95,3'ü yakaladık."

Yılın üçüncü çeyreğindeki ihracat artışının pandemiden en çok etkilenen ikinci çeyreğe göre yüzde 34 seviyesinde gerçekleştiği bilgisini veren Pekcan, haziran-ekim dönemleri dikkate alındığında bir toparlanma sürecine girildiğinin görüldüğünü bildirdi.

Pekcan, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven endekslerinde de artışların olduğuna dikkati çekerek, "Biz Türkiye olarak iktisadi ve beşeri sermayemizi en iyi şekilde kullanarak, rekabet avantajlarımızı en güzel biçimde değerlendirerek, pandemi sonrası dönemde hızla yolumuza devam edeceğimizi ve hak ettiğimiz düzeylere, büyüme ve ihracat rakamlarına sizlerle beraber ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Bunun için üreticimiz ve ihracatçımızla hep birlikte el ele çalışmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Her zaman ihracatçılarımızın yanındayız"

Bakanlığın destek ve faaliyetlerine de değinen Pekcan, Küresel Tedarik Zinciri Desteği'nden, Yurt Dışı Marka ve Yurt Dışı Şirket Alımı, Eximbank Kredisi gibi desteklerle her zaman ihracatçıların yanında olduklarını dilme getirdi.

Pekcan, salgın süreciyle birlikte bu desteklerin son derece önemli ve kritik hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl ihracatçılarımıza 2,5 milyar liralık ihracat desteği sağlamıştık, bugün itibarıyla 2020'de 1 milyar 779 milyon lira ihracat desteği, hizmet ihracatçı gerçekleştiren firmalarımıza da 404 milyon liralık destek sağladık. Bu desteklerden Ankara'nın payının yüzde 5 olduğunu görüyoruz. Öte yandan, Eximbank da finansman imkanlarıyla ihracatçı ve yatırımcımızın yanında olmaya devam ediyor, bu yıl içinde geçen yıla göre yüzde 4 artışla 35,7 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. Eximbank'ın kredi kullandırımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 24,2 milyar dolara yükseldi. Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler kapsamında Eximbank'tan kredi kullanan 5 bin 401 krediye 4,3 milyar dolarlık kredi borcunun ödemesinde vade uzatımı sağlandı. Ankara'daki firmalarımıza 1,7 milyar doları kredi, 300 milyon doları sigorta olmak üzere Eximbank'tan 2 milyar dolar finansman kullanıldığını görüyoruz."

Bakan Pekcan, mali ve finansal mekanizmalar haricinde de üretici ve ihracatçıyı desteklemek ve Türkiye'nin gelecek dönem pozisyonunu güçlendirmek üzere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kolay İhracat Platformu, Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri ve Yurt Dışı Lojistik Merkezi projelerini anlatan Pekcan, yurt dışı lojistik merkezlerin, Türk ihracatçısının yurt dışı tedarik ve dağıtım süreçlerine önemli katkı sağlayabilecek şekilde kurulması ve işletilmesi için TOBB, TİM, DEİK ve özel sektörle beraber koordinasyon halinde çalışmayı öngördüklerini söyledi.

147 uluslararası görüşme gerçekleştirdi

COVID-19 salgını koşullarına rağmen, ticari diplomasi faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini ve bu süreçte oldukça artırdıklarını belirten Pekcan, 147 uluslararası görüşme gerçekleştirdiklerini, 9 ülkeyle "Karma Ekonomik Komisyon (KEK)", "Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komite (JETCO)" toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Bakan Pekcan, "Önümüzdeki dönemde de yıl sonuna kadar Çin, Rusya, İtalya Bulgaristan, Macaristan dahil 10 ülkeyle daha KEK veya Ortak Komite toplantıları gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." dedi.

Brexit kapsamında İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalayabilmek için teknik düzeyde görüşmeleri oldukça ilerlettikleri bilgisini veren Pekcan, "Hatta bu tarihte biz tamamlamayı da öngörüyorduk ancak Gümrük Birliği Anlaşmamızdan dolayı Avrupa Birliği (AB) ile paralel hareket etme zorunluluğumuz olduğu için teknik olarak orada bir ilerleme kat edilmesini bekliyoruz. AB ile anlaşma kapsamında olmayan kalemlerde biz karşılıklı mutabakatımızı sağlamış durumdayız." diye konuştu.

Pekcan, ayrıca bu dönemde AB üyesi ülkeler ile hem Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem de AB'nin tüm dünyaya uyguladığı çelik önlemlerinin Türkiye ile AB arasındaki Kömür-Çelik Anlaşması kapsamında Türkiye'ye uygulanmaması için bütün muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Salgın ve diğer dış koşulları dikkate almakla birlikte en fazla Türkiye'nin hedeflerine ve potansiyeline güvendiklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "Üretimimizi ve ihracatımızı mümkün olduğunca katma değer odaklı, mümkün olduğunca yerlilik oranı yüksek biçimde artırmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte çalışarak başarabilecek güçteyiz. Ülkemizi ekonomik sahada hak ettiği gibi daha üst seviyelere inşallah hep birlikte taşıyacağız. Ticaret Bakanlığı olarak mali ve teknik destek çalışmalarımızla sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim."

"İlave gümrük vergileriyle ilgili yeniden değerlendirme yapıyoruz"

Bakan Pekcan, sanayicilerden gelen taleplerin çoğunluğunun ilave gümrük vergileriyle ilgili olduğunu gördüklerini belirterek, "Biz ilave gümrük vergileriyle ilgili yeniden değerlendirme yapıyoruz. Aynı ürün kapsamında bazı firmalarımız 'Bu vergi yetersiz, artırın' derken, bazı firmalarımız 'Kaldırın' diyor. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın, biz bunu değerlendiriyor olacağız. Bizim amacımız Türkiye'de yeterli kapasite üretimi bulunan ürünlere bu vergilere getirmek, kesinlikle üreticimizi ve ihracatçımızı mağdur etmek değil." dedi.

Kaynak: AA