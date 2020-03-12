Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık

12 Mart 2020

Mehmet KAYA



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, “Bizde 1 milyar 200 milyon adet kapasite olmasına rağmen, piyasada maske bulunamıyor olması olağanüstü bir durum” diyerek, iç piyasanın taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti. Pekcan, kendilerine son bir ay içinde 5 bin 170 şikayet geldiğini ve her birinin dikkate alındığını vurguladı.

TCK devreye alınıyor



Bakan Pekcan, Türk Ceza Kanununun bazı fiilleri suç saydığını hatırlatarak, “TCK 237 fiyatları etkileme, 238. madde kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, 240. maddesi mal ve hizmet satışlarından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Biz gerekli tespitleri yapıyor, incelemeleri yapıyoruz. Bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. Firmaları piyasanın gerekli malzemelerini sağlama konusunda çağrı yapıyorum. İhracatı destekledik, destekliyoruz. Firmalara çağrı yapıyorum, öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapma konusunda çağrıda bulunuyorum. İç piyasayı doyursunlar, biz onların ihracatının önünü hep açarız” dedi. TCK’nın ilgili maddeleri hapis cezaları da içeriyor.



Bakan Pekcan, üretimi daha az olan türde maskelerin piyasada bulunurken, kapasite daha yüksek olan cerrahi maske olarak adlandırılan maskelerin bulunamamasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.



Gıdada sorun yok



Bakan Pekcan, 81 ilde eş zamanlı olarak gıda ürünleri bulunup-bulunmadığına yönelik olarak inceleme yaptıklarını da belirterek, bu konuda bir sorun tespit etmediklerini açıkladı. Gıda perakendecilerinin de bu konuda duyarlı olduğunu ve açıklama yaptığını hatırlatan Pekcan, tedarik konusunda sıkıntı görülmediğini ancak incelemelerin de süreceğini bildirdi.

-e-ticaret satışlarını da izliyoruz.



Ruhsar Pekcan bir soru üzerine internet satışlarının da gözlem altına alındığını hatırlatarak, “Dezenfaktan, kolonya, gıda malzemelerini içeren incelemeler yapıyoruz. Perakende ve market zincirlerinde gıdada fahiş fiyat yok. İnternet üzerinde vardı, onların da gereğini yapacağız. Perakende marketlerde ne yapıyorsak, internet sağlayıcılarında da aynısını yapıyoruz. İstisna sözkonusu değil” dedi.



Paniğe gerek yok



Ruhsar Pekcan, ürün ve sağlık bakımından panik olacak bir ortamın sözkonusu olmadığını da belirterek, “Bütün dünya koronavirüsten kavrulurken, Türkiye Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye bu işi çok iyi yönetiyor. Paniğe gerek yok” diye konuştu.



Reklam Kurulu tekrar olağanüstü toplanacak



Bakan Ruhsar Pekcan, Reklam Kurulu’nun tarihinde ilk kez olağanüstü toplantılar yaptığını hatırlatarak, bu ay içinde bir toplantı daha gerçekleşeceğini ve şikayetleri inceleyeceğini belirtti. Pekcan, Kurul kararına 14 gün içinde itiraz hakkı olduğunu da hatırlattı.



2180 inceleme sürüyor



Öteyandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dün yaptığı açıklamada, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğünün görev alanında 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününün fiyat bakımından denetlendiğini ve 2 bin 180'inin soruşturma kapsamına alındığını duyurmuştu.

e-ticarette de fiyat artışları gözlendi

Bu arada e-ticaret sitelerinde de benzer fahiş fiyat artışmalarının örnekleri gözleniyor. Kendi ürün stoku yanında, diğer satıcıların da e-ticaret kanalı olarak kullanabildiği ortam sunan PttAVM.com’da yapılan inceleme ile 44 firmanın fahiş fiyat uyguladığı belirlendi. Bu belirlemeyi yapan PttAVM’nin Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Her konuda olduğu gibi ürün fiyatları konusunda da titizlikle hareket ediyoruz. E-ticaret sitemiz üzerinden yapılan satışlarda, ürün fiyatlarını satışı yapan tedarikçileri belirliyor ama bu demek değildir ki fahiş fiyat artışlarına göz yummacağız” dedi. Çevikoğlu, EpttAVM üzerinde fahiş fiyatların bildirilmesi için şikayet mekanizması oluşturduklarını, tüketicilerin destek@epttavm.com’a bildirimde bulunabileceklerini açıkladı.

Hakan Çevikoğlu, koronavirüsün incelemeler sonucunda aşırı fiyat kararı verirlerse, ilgili firmaların ürünlerinin satışını durduracaklarını belirtti.