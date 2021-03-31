Bakan Pekcan, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’de yeni yönetim değişikliğinin ardından 18 Mart'ta görevine başlayan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirecek.

Pekcan, Tai ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra, ticaret hacminin dengeli bir şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının geliştirilmesi, DTÖ’deki çalışmalar ile COVID-19 pandemisinin dünya ticaretine olumsuz etkilerine yönelik atılacak adımlar gibi konuların ele alınacağı açıklandı.

Türkiye-ABD Ticari ilişkileri

Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 2020 yılında yüzde 13,5 artarak 10,1 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ABD ile ticaret hacmi 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasının ardından, ABD Başkanı Joe Biden ticaret konularını yönetmesi için ABD Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo, ABD Ticaret Temsilciliğine ise Katherine Tai’ye görev verirken, Ticaret Bakanı Pekcan, iki mevkidaşını kutlayarak, ABD ile mevcut ticaret hacminin artırılması için başlatılmış olan çalışmaları sürdürmek yönündeki kararlılığı aktarmıştı.