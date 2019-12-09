Bakan Pekcan: Afrika’ya lojistik merkezi kurmamız gerekiyor

09 Aralık 2019

Osman KILIÇ/İSTANBUL



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika Bölgesi İş Konseyleri İstişare Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedeflediğimiz noktalarda Türk Ticaret Merkezleri oluşturuyoruz ama ondan da önemlisi, Afrika için gözüken o ki birkaç yerde lojistik merkezi kurmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık" dedi. Pekcan, lojistik merkezinin lokasyonu açısından ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOBB ve TİM ile DEİK'in de buradaki iş konseylerinin katılımının önemli olduğunu söyledi.



Türkiye ile Afrika arasındaki ticaretin gelişmesi için zor bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi. Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde büyükelçilikleri, 26 ülkede ticaret müşavirlikleri bulunduğunu hatırlatan Pekcan, Afrika'da 5 ülke ile serbest ticaret anlaşmaları (STA) bulunduğunu, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı korunması, 13 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına imza attıklarını ifade etti. İleri günlerde Fas, Nijerya, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Mozambik, Tunus'a bakanlık olarak ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını da ekledi.



Afrika'ya ihracat yüzde 579 arttı



2003-2018'i kapsayan dönemde Afrika ile toplam dış ticaretin 5,5 milyar dolardan 23,8 milyar dolara, ihracatın 2,1 milyar dolardan 14,.4 milyar dolara çıktığı belirterek, , ihracatın yüzde 579 arttığını aktaran Pekcan, "Dünyada bu kadar korumacılık önlemleri ön plana çıkmışken, hedef pazarlarımız odaklı ve Afrika odaklı çalışma yapmamız, buraya yoğunlaşmamız gerekiyor" diye konuştu. Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yılın 11 ayında yüzde 7.7 artışla 22.9 milyar dolara çıktığını belirten Pekcan, 29 Ağustos itibarıyla açıkladıkları İhracat Ana Planı'nda hedef olarak seçtikleri ülkeler arasında Etiyopya, Fas, Güney Afrika ve Kenya gibi Afrika ülkelerinin bulunduğunu bildirdi.



“En fazla iş konseyi Afrika ülkelerinden oluşuyor”



DEİK olarak en fazla iş konseyi olan ülkenin Afrika ülkeleri olduğunu söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak,“Afrika’nın yaklaşık 45 tane iş konseyi mevcuttur. Afrika ile iş ilişkilerimizi devletimizin de desteğiyle sürdürmeye devam ediyoruz” dedi. 2020 yılı içerisinde Afrika'ya yönelik farklı faaliyetler olacağını bildiren Olpak, "Bunların içerisinde 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu önemli faaliyetlerimizden bir tanesi olacak. Afrika'da bugün elde etmiş olduğumuz ikili ticaret, başladığı yere göre iyi bir noktaya gelmiş olmakla birlikte hala bizleri, bakanlarımızı ve Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğun hedefleri karşılayacak bir nokta içerisinde değil" şeklinde konuştu.



"2020 Afrika yılı olacak"



Mısır, Tunus ve Mauritius ile STA'ların tamamlandığını bildiren Pekcan, Sudan'daki iç karışıklık nedeniyle onay sürecinin geciktiğini, Gana'da onay sürecini beklediklerini, Somali ve Seyşeller ile müzakere sürecinde olduklarını, Mozambik ve Moritanya ile tercihli ticaret anlaşması imzalayacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde 2020’de Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Pekcan,"2020 sanki Afrika yılı olacak bizim için” dedi.