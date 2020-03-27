Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor
Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryollarına önem verilmesi gerektiğini açıkladı.
Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük."
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