ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu dönemde demiryolunun önemine dikkat çekti.

Bakan Pekcan: Demiryollarına önem vermemiz gerekiyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  bu dönemde demiryollarına önem verilmesi gerektiğini açıkladı.

Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük."

Ayrıntılar birazdan...

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap