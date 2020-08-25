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Bakan Pekcan: ENR 250 listesinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan: ENR 250 listesinde 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisine göre, 2019'da en fazla gelir elde eden ilk 250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk müteahhitlik firmamız yer aldı" dedi. Bakan Pekcan, "ENR 250 listesinde Türkiye olarak, müteahhitlik firma sayısı itibarıyla 2'nci, gelirler itibarıyla 7'nci sırada yer almaktayız." ifadelerini kullandı.

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