Bakan Pekcan: Esnaf desteği başvuru süresini gerekirse uzatırız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf destek paketine 754 bini kira yardımı olmak üzere 2 milyonun üzerinde başvuru geldiğini belirterek, gerekirse, desteğe yönelik başvuru süresinin uzatılabileceğini söyledi.

Turgay Türker Başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMB) yönetimini kabul eden Pekcan, 30 Aralık’ta başvuruları başlayan esnaf gelir ve kira desteğinden 133 iş kolunun yararlanabileceğini bildirdi. Bakan Pekcan, 11 Ocak’ta sona eren başvurularda, gelir kaybı için 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde ise 754 bin civarında başvuru geldiğini bildirdi. Başvuru süresinin gerekirse tekrar uzatılabileceğini belirten Pekcan, “Desteğe müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığındaki veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak mutabakatını sağlamak için çalışma yapıyoruz.” dedi.

Haksız fiyat artışına ilişkin denetimlerin de sürdüğünü dile getiren Pekcan, pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere karşı Reklam Kurulu’nu devreye aldıklarını, ayrıca İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını belirtti.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun son toplantısında 92 firmaya 2 milyon 240 bin lira ceza kesildiği bilgisini veren Pekcan, “ Kurul tarafından bugüne kadar 10 toplantıda 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi. Tabii bunların arasında Tüketici Genel Müdürlüğümüzün ve Reklam Kurulu'nun kestiği cezalar yok. Pandemi döneminde en çok ceza verilen ürün grupları arasında gıda ürünleri bulunuyor, elektronik eşya, tıraş makineleri, ekmek makineleri, kolonyalar, maskeler de var” diye konuştu.