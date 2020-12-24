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Bakan Pekcan: Google ile esnafa dijital dönüşüm desteği sunulacak

Bakan Pekcan, Google ile iş birliği konusunda, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkâra destek ile ilgili, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." açıklaması yaptı.

Pekcan, Google ile iş birliği konusunda, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." dedi.

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