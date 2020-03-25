Bakan Pekcan, gümrük vergisi kaldırılan ürünleri açıkladı

25 Mart 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, arz güvenliği için tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisini kaldırdıklarını açıkladı.

Pekcan twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında, ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın karşılanması ve arz güvenliğinin devamını sağlayabilmek amacıyla, tek kullanımlık tıbbi maskelerde yüzde 20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisini kaldırdık.

Bunun yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında hali hazırda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırladık.

Koronovirüs tedbirleri kapsamında yapılan ve bugün yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararlarında söz konusu değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanımızın kararları hayırlı olsun."