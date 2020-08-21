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Bakan Pekcan: İş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan: İş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Pekcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

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