Bakan Pekcan: İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz

Türkiye-İtalya II. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) İmza Töreni ve Türkiye-İtalya Sanal İş ve Yatırım Forumu video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Burada Ticaret Bakanı Ruhrar Pakcan ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, birer konuşama geçekleştirirken, konuşmaların ardından Türkiye ve İtalya arasında JETCO Protokolü, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve İtalya Ticaret Ajansı (ICE) arasında iş birliği anlaşması, İtalyan Sigorta ve İhracat Kredi Kuruluşu (SACE) ve Rönesans Holding arasında imza töreni gerçekleştirildi.

Törende gerçekleştirdiği konuşmada İtalya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İtalya'nın Türkiye'nin ihracatında 3'üncü, ithalatında ise 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi. Bunun İtalya’nın stratejik önemini ve İtalya ile ticari ilişkilere verilen değeri somut şekilde ortaya koyduğunu belirten Pekcan, "İtalya ile oldukça dengeli bir ikili ticaret yapısına sahibiz. 20 milyar dolar mertebesine yaklaşan ikili ticaret hacmini, en kısa sürede 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi arzu ediyoruz. Sadece ticarette değil, karşılıklı yatırımlarda da İtalya’yı stratejik bir ortak olarak görmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, genç, iyi eğitimli nüfusunun yanında güçlü ve dinamik bir üretim altyapısına sahip olduğuna işaret eden Pekcan, "Yenilikçiliğe, katma değere ve tasarıma önem veren şekilde üretim tecrübemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Bu da İtalyan ve Türk firmaları için pek çok sektörde ortak yatırım, ortak iş ve ortak ticaret fırsatları anlamına gelmektedir. Farklı fırsatları birlikte değerlendirerek, ortak fayda temelinde yeni projelere imza atabiliriz. Bugünkü etkinliğimizin de bu doğrultuda önemli katkı sağlamasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Resmi ve teknik düzeyde çeşitli iş birliği konuları ele alındı"

Pekcan, pandemiye rağmen bu yıl içerisinde İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio’nun 19 Haziran'da Türkiye’ye yaptığı ziyaret ve temmuz ayında düzenledikleri JETCO hazırlık toplantısının Türkiye için önemli ve değerli gelişmeler olduğunu vurguladı.

Bugünkü JETCO Toplantısı ile bu çalışmaları bir adım daha öteye taşıdıklarını belirten Pekcan, şöyle devam etti: "JETCO toplantımız çerçevesinde resmi ve teknik düzeyde çeşitli iş birliği konuları ele alındı. Biraz sonra sizlerin huzurunda, Bakan Di Maio ile birlikte JETCO II. Dönem Protokolü'nü imzalayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Keza, iki ülkeden farklı kurumlarımız arasında bazı iş birliği protokollerinin imzalanacak olması sevindiricidir. JETCO bünyesinde kurulan çalışma grupları, JETCO mekanizmasının etkin bir şekilde işletilmesi noktasında oldukça faydalı bir rolü yerine getiriyor."

Bugün iş dünyasının aktif katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı ve ikili iş görüşme oturumlarının da yapılacağına dikkati çeken Pekcan, bu etkinliklerin ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme noktasında gösterdikleri iradenin bir sonucu olduğunu söyledi.

Gelecek dönemlerde de aynı azim ve kararlılıkla ikili ilişkileri geliştirmek adına somut adımlar atmaya devam etmenin önemine değinen Pekcan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi geliştirme anlamında alınacak her inisiyatife destek olmaya hazırız. Bugünkü JETCO Protokol metnimize sanayi, enerji, sağlık, tarım, eğitim, kadın girişimciliği, turizm, ulaştırma gibi pek çok farklı konuda mevcut iş birliğinin devamı ve geliştirilmesi yönündeki mutabakatımızı yansıttık. Karşılıklı yatırımlarımız ile üçüncü ülkelerde, özellikle de müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında yapabileceğimiz iş birliği faaliyetlerine değinildi. İkili konuların ötesinde, özellikle AB ile ilişkiler bağlamında vize konularına, Türkiye ile AB arasındaki 'Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi' sürecine dair hususlara, Yeşil Mutabakat'a, AB’nin demir çelik ürünleri ithalatında uyguladığı korunma önlemlerine, ulaştırma kotalarına, kamu alımları ve kamu ihaleleri gibi konulara değindik."

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi tüm tarafların yararına

Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin tüm tarafların yararına bir gelişme olacağını ifade ederek, "Bu çerçevede, AB’nin Türkiye ile güncelleme müzakerelerine başlaması noktasında bir an önce adım atmasını umuyoruz. Başta İtalya iş dünyası olmak üzere, AB iş dünyasından ve tüm üye ülke hükümetlerinden, sürece destek ve pozitif katkı beklediğimizin altını çizmek isterim." dedi.

Güncellemeyle, hizmetler sektörü, e-ticaret ve kamu alımları gibi önemli alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlayabileceklerini aktaran Pekcan, salgın ile küresel ekonomide oluşan negatif durum karşısında, böylesine bir pozitif açılımda bulunmanın tüm taraflara önemli fayda getireceğini, JETCO çerçevesinde halihazırda kurulan çalışma gruplarından birinin özellikle bu konuyu takip ediyor olmasının oldukça önemli olduğunu söyledi.

Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ortamın önemli fırsatlar barındırdığını vurgulan Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Türk-İtalyan dostluğuna ve Türk-İtalyan ortaklığına inanıyoruz. Sosyal mesafeye rağmen bugün her zamanki gibi oldukça sıcak, samimi ve iş birliğine açık bir toplantı gerçekleştirdiğimizi görmekten memnun oldum. Bunun için Başta Sayın Bakan Luigi Di Maio olmak üzere, her iki ülkeden emeği geçen herkese tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bugünkü programın devamını bakan yardımcılarımız bizzat takip edecek ve özellikle iş dünyamızın görüş ve değerlendirmelerini bizlere iletecekler ve biz de takipçisi olacağız. Gelecek olan tüm öneri ve görüşleri dikkatlice değerlendireceğimizi bilmenizi isterim."