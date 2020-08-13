Bakan Pekcan: Libya ile çok önemli bir belgeye imza attık

13 Ağustos 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Planlama Bakanı Taher Jehaimi, heyetler arası görüşmelerin ardından mutabakat zaptına imza koydu.

Pekcan, imza töreni sonrasındaki açıklamasında, iki ülkenin tarih boyunca birbirlerine dost ve kardeş olduklarını söyledi.

Bu durumun ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıdığını dile getiren Pekcan, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinin bu açıdan önemine dikkati çekti.

Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projelerinin yarıda kaldığını, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili belirsizlikler oluştuğunu, bazı firmaların alacaklarını tahsil edemediğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. Bu konuda geleceğe yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bugün Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz. İmzaladığımız belge firmalarımız ve Libyalı işveren idareler arasında yapılacak ikili görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanması için yol gösterici bir kılavuz belge olma niteliğindedir."

Başta Türk müteahhitlik firmaları olmak üzere her iki tarafın da 10 yıldır sorunların çözülmesini, Libya'nın ihtiyaç duyduğu projelere devam edecek yol ve yöntemleri bulmayı bekleyerek sancılı ve sıkıntılı bir dönem geçirdiklerine işaret eden Pekcan, Libyalı muhataplarının anılan sorunların çözümü için iki ülke arasında resmi düzeyde imzalanacak bir kılavuz metnin faydalı olacağı yönündeki değerlendirmeleri sonunda çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Kaynak: AA