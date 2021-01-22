Bakan Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'yle ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz." dedi.

Pekcan, "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı konuşmada, "İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin (OECD) inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız. OECD hem salgınla mücadelede hem de salgının ortaya çıkardığı iktisadi ve sosyal sorunların çözümünde ön almıştır. Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir. Merkezin, OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz. OECD İstanbul Merkezi'nin Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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