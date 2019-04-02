Bakan Pekcan Rusya'ya gidiyor

02 Nisan 2019



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yarın Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği; ziyarette enerji, ulaştırma, yerel para ile ticaret, turizm gibi alanlarda işbirliği imkanlarının değerlendirileceği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Pekcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlıklarında 8 Nisan'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı öncesinde çalışma ziyareti için yarın Rusya'ya gidecek.

Açıklamaya göre Pekcan, ziyareti kapsamında Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Türkiye-Rusya KEK eşbaşkanlığı görevini üstlenen Pekcan'ın görüşmeleri kapsamında, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların potansiyelinin yanı sıra enerji, ulaştırma, yerel paralarla ticaret, tarım, gümrük ve turizm gibi bir çok alanda işbirliği imkanlarının değerlendirileceği belirtildi.

İhracat rakamları 4 Nisan'da açıklanacak

Öte yandan bugün açıklanması beklenen ihracat rakamları Bakan Pekcan'ın programı nedeniyle iptal edilmişti. Mart ayı ihracat rakamları 4 Nisan'da açıklanacak.

Kaynak: Reuters