Bakan Pekcan: Salgın ortamında e-ticaret ağırlık kazandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, e-ticaretin geliştirilmesine yönelik altyapıyı oluşturduklarını ve artması için çalıştıklarını söyledi. Bakan Pekcan bu kapsamda e-ticaretin de ürün güvenliği kapsamına alındığını hatırlatarak, böylece klasik ticarette olduğu gibi firmaların ve sattıkları ürünlerin denetim kapsamına alındığını belirtti. TOBB ile birlikte e-ticaret sitelerinin güvenilir olmasına yönelik Güven Damgası, Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret bilgi sistemi uygulamalarının bulunduğunu belirten Pekcan, firmaları daha fazla e-ticaret ve e-ihracat yapmaya çağırdı. Bakan Pekcan bu faaliyetleri desteklediklerini hatırlattı.

Pekcan, dijital fuarların ve sanal ticaret heyetleri organizasyonlarının salgının getirdiği zorunluluklardan biri olduğuna işaret ederek, sanal fuarlara destek verilmesi kararının ardından, 7’si hizmetler sektöründe 15 fuarın desteklendiğini kaydetti. Pekcan, “Sanal fuar ve sanal ticaret heyeti faaliyetleri; COVID salgınının getirdiği mevcut şartlar altında; iş insanımıza önemli bir kolaylık sağlamış; firmalarımızın tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin devamlılığını temin etmiştir. Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen tüm sanal fuarlarda, 92 bin katılımcı sayısına ulaşılmıştır. Fuarlar haricinde, 50 farklı ülkeye yönelik 43 sanal ticaret heyeti tamamlanmış; bu heyetler kapsamında firmalarımızın 7 binin üzerinde uluslararası iş görüşmesi yapması temin edilmiştir.” dedi.

Bakan Pekcan, “COVID salgını, tüm dünyada dijitalleşmenin önemini bir kez daha çok da çarpıcı bir biçimde gözler önüne sermiştir. Bu süreçte; hükümetler, işletmeler, tüketiciler ve vatandaşların, dijitalleşme ile ilgili farkındalık düzeyi oldukça arttı; dijitalleşmenin sağlayabileceği nimetler çok daha iyi anlaşıldı. Kuşkusuz bu da sektörün gelişimine yeni bir ivme kazandıracaktır. Türkiye olarak, bu trend içerisinde en iyi şekilde yer alacağımıza yürekten inanıyorum. Bunu en başta sizlerin sayesinde başaracağız. Ticaret Bakanlığı olarak; desteklerimizle, teknik çalışmalarımızla, iş birliklerimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Ruhsar Pekcan konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile gümrük birliğini yenileme isteğini hatırlatarak, e-ticaret, hizmetler, yatırım alanlarında faydalar sağlayacak yeni bir anlaşmanın gerekli olduğunu vurguladı. Pekcan, böyle bir anlaşmanın Türkiye yanında AB’nin bütün ülkelerinin yararına olacağını kaydetti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da salgın ile birlikte herkesin hızla yeni teknolojilere uyum sağlamak zorunda kaldığını, gelecekte de bu dönüşümün etkisinin devam edeceğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yeni normal; fiziksel etkinliklerle, sanal etkinlikleri uyum içerisinde yürütmek, yani hibrit bir yapıya sahip olmaktır. Dijital dönüşümle, uluslararası arenadaki rekabette öne geçmektir” dedi.

Sanal fuarın bu gerekliliklerden biri olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, ayrıca toplantıların ve eğitimlerin online ortama taşındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin öneminin günden güne arttığını vurgulayarak kendilerinin de 10 bine yakın üyelerine e-ticaret eğitimi verdiklerini vurguladı. Bunun yanında, Teknoloji buluşmaları ile de firmalara sayısallaşmayı anlattıklarını bildirdi.

Akıllı KOBİ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lere yönelik yeni bir sayısallaşma ortamı hazırladıklarını da belirterek, bu kapsamda, sayısal dönüşüm hizmeti veren şirketlerle KOBİ’lerin aynı ortamda buluşmasının sağlanacağını belirterek, böylece firmaların daha hızlı ve kapsamlı bilgi alabileceğini vurguladı.

Sanal Dijitalleşme Fuarı

Fuar görüntüsüyle dizayn edilen ve online olarak gezilebilen TOBB Sanal Dijitalleşme Fuarına 100 teknoloji firması katılıyor. “Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk” sloganıyla açılan fuarda, telekomünikasyon, her türlü iş süreçlerine ilişkin yazılımlar, e-ticaret vb. firma sayısal ürünleri ve hizmetleri sergileniyor. Fuar 2 gün sürecek ve online olarak izlenebilecek çeşitli seminer ve toplantılar da yapılacak.