Bakan Pekcan: Stratejik hedefimiz AB'ye tam üyelik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Her fırsatta stratejik hedefimizin AB'ye tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz." dedi.

Bakan Pekcan, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat mevcut. Bunun için çalışmaya hazırız." dedi.

Pekcan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri, Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir."

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