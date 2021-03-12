Bakan Pekcan: Ürünlerin piyasaya arzında yeni bir döneme girildi

Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan söz konusu kanunun bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirdiklerine işaret eden Pekcan, izlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdiklerinin altını çizdi. Pekcan, "Uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Pekcan, geri çağırmayı zorunlu hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum."