Bakan Pekcan'dan D-8 ülkelerine dijital ekonomi ve e-ticarette iş birliği çağrısı

D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrim içi olarak düzenlenen D-8 İş Forumu'na katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, D-8'in kuruluşundan beri iş birliği yapılmasının ve aynı zamanda İstanbul Deklarasyonu hedeflerine yönelik çalışmanın destekçisi olduklarını söyledi.

Uluslararası ticaretin yapıcı şekilde sürdürülmesi gerektiğine inandığını belirten Pekcan, şöyle konuştu: "Bu nedenle ülkelerimizin, toplumlarımızın ve gelecek nesillerin refahını artırmaya yönelik her ekonomik fırsatı değerlendirmeliyiz. D-8 ülkelerinin potansiyeline inanıyoruz. Hepsi kendi bölgelerinde önemli ekonomik ve politik aktörler. D-8 ülkeleri, yaklaşık 4 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Bu ülkeler, enerji dışında İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin ihracatının neredeyse yüzde 90'ını gerçekleştiriyor. Bu, büyük bir ekonomik potansiyele işaret ediyor. Şu anda D-8'in toplam ticaret hacmi 1,6 trilyon dolar ve sadece yüzde 6,5'i D-8 içi ticaretten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ticari ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle D-8 içinde 500 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6'ıncı D-8 Zirvesi'nde 500 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlenmişti."

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir araç olabileceğine ve Türkiye'nin bu anlaşmayı taahhütlerine göre uyguladığına dikkat çeken Pekcan, "Diğer ülkeleri de görmek isteriz. Özellikle Bangladeş, Endonezya, Nijerya ve Pakistan'ın da uygulama aşamasına mümkün olan en kısa sürede dahil olmasını bekliyoruz. Bu anlaşma dışında yatırımcılarımızı desteklememiz ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dijital ekonomi, dijitalleşme ve e-ticaret gibi kilit alanlarda da iş birliği yapılması gerektiğine işaret eden Pekcan, "Türkiye olarak bu tür yenilikçi alanlarda D-8 ile ortak çalışmalar yapmaya hazırız." dedi.

"Ticaretin lojistiği geliştirilmeli"

Konuşmasında ticaretin kolaylaştırılmasına ve gümrük konularındaki iş birliğine de değinen Pekcan, D-8 ülkelerinin bu konularda teknik iş birliği yaparak ticaret ve gümrük işlemlerini uyumlaştırabileceğini söyledi. Bu alanlarda teknik düzeydeki iş birliğinin çok faydalı olacağını belirten Pekcan, "Bu çerçevede, uluslararası lojistik ve tedarik zincirlerinin önemi göz önüne alındığında ülkelerimiz arasındaki lojistik bağları ve altyapıyı ticaretimizi kolaylaştıracak şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye olarak, Trans-Asya lojistik rotalarındaki kilit rolümüzü vurguluyoruz. Aynı zamanda Orta Koridor'un etkinliğinin artırılmasına önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Partner ülkelerde özel sektör tarafından açılacak ve işletilecek lojistik merkezlerini de desteklediklerini bildiren Pekcan, tüm D-8 ülkeleriyle ticaretin lojistiği açısından daha fazla iş birliği geliştirilmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

"Bu ticaret hacmi yeterli değil"

Forumda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, D-8 üyesi ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını ifade etti. D-8 üyesi ülkeleri arasındaki ticaretin 110 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Hisarcıkloğlu, "Bu miktar yeterli değil. Ülkelerimiz arasında daha iyi ticaret ve yatırım ortamına ihtiyacımız var. Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Bu anlaşmaya üye ülkelerimizin tam katılımının olması gerekiyor. Daha iyi fiziksel ve yasal altyapıya ihtiyacımız var." diye konuştu.