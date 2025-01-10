Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan işgücü istatistiklerini yorumladı: Veriler nasıl bir mesaj veriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden işsizlik oranlarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı Kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, işsizlik oranının son 19 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini de ifade etti.

TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Kasım ayı işgücü istatistiklerine göre, kasımda mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6'ya geriledi. Ekimde ise işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.

İşsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

"İstihdam oranı arttı"

Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda işsizlik oranının son 19 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı yaşandığı kaydeden Prof. Dr. Işıkhan, şu açıklamalarda bulundu:

"İstihdam sayımız 2023 yılının aynı dönemine göre 986 bin kişi artış kaydederek 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise aynı dönemde 1,2 puan artarak %49,6 seviyesine yükseldi."

"İşsizlikle kararlılıkla mücadele edeceğiz"

İşgücüne katılma oranının ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek yüzde 54,2'ye ulaştığını kaydeden Bakan Işıkhan, işsizlikle kararlılıkla mücadele edeceklerini de ifade etti:

"Küresel, bölgesel ve yerel şartları değerlendirerek politikalarımızı oluşturduğumuz işgücünde de 2023 yılının aynı dönemine göre 925 bin kişilik bir artış kaydettik. İşgücüne katılma oranı ise aynı dönemde 1 puan artış göstererek %54,2'ye ulaştı."

Temel amacımız; çalışma hayatımızı yenilikçi politikalarla güçlendirmek, istihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir."

İŞSİZLİK ORANIMIZ SON 19 AYDIR TEK HANEDE SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR.📉



2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan, 2023 yılı Kasım ayına göre 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı %8,6 olarak gerçekleşti.



SON 1 YILDA 986 BİN KİŞİ İSTİHDAM ARTIŞI❗️



İstihdam sayımız 2023… pic.twitter.com/XSI7Ax0xuV — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 10, 2025

TÜİK'in verileri

TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Kasım ayı işgücü istatistiklerini göre, işsiz sayısı 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişi oldu.

Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, aynı yılın ekim ayına göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,6 olarak açıklandı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu.