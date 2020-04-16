Bakan Selçuk: 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

16 Nisan 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı bir televizyon programında, "232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.

İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor.

Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik.

Haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız.