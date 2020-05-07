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Bakan Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Selçuk: 620 bin haneye ödeme yapıldı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

Ücretsiz izin desteği ile ilgili de Bakan Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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