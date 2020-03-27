Bakan Selçuk açıkladı: Kısa çalışma ödeneğine 4 günde, 7 bin başvuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 4 günde, 7 bine yakın firmanın başvurduğunu açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 4 günde, 7 bine yakın firmanın başvurduğunu açıkladı.
Bakan Selçuk, başvuruların daha çok imalat sektöründen olduğunu belirtti.
Selçuk, emeklilere bayram ikramiyesi için de "Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak" dedi.