Bakan Selçuk: Asgari ücrette önceliğimiz istihdamı korumak ve artırmak olmalı

02 Aralık 2019

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

İşçi ile işveren temsilcilerinin talep ve görüşlerini sunacağı toplantı öncesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Önceliğimiz istihdamı korumak ve artırmak olmalı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, aralık ayının son haftasında asgari ücreti açıklanmış olacağını da sözlerine ekledi.



Bakan Selçuk'un sözlerinden satır başları şöyle:

- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

- Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte

- Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum



