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Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik." dedi.

Bakan Selçuk: Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Temizlik, laboratuvar, tıbbi malzeme ve diğer özel malzeme alımları için huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik." dedi.

Selçuk, yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlıların, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacağını açıkladı.

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