Bakan Selçuk: İŞKUR 2020'de 869 bin işe yerleştirmeye aracılık etti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl İŞKUR’un 834 bini özel sektör olmak üzere 869 bin işe yerleştirmeye aracılık yaptığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, iş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik olarak İşbaşı Eğitim Programına 336 bin kişinin katıldığını kaydetti. Aynı dönemde 87 bin kişinin mesleki eğitim kursları ile meslek sahibi olduğunun altını çizen Selçuk, “2020 yılında 219 bin kadın; 201 bin genç aktif işgücü programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51.7’si kadınlardan oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmetiyle de iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek vermeye devam ettiklerinin altını çizen Selçuk, “2020 yılında 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2.7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik.” diye konuştu.