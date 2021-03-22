Bakan Selçuk: Kısa çalışma bitecek, normalleşme desteği sürecek

ANKARA Haber Merkezi - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turgay Türker başkanlığında Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği desteğinin ay sonunda biteceğini bildirdi. Bununla birlikte işverenlere yönelik normalleşme desteğinin süreceği bilgisini veren Selçuk, “İşverenlerimize kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz. Bu kapsamda SGK’ya ödeyecekleri primler konusunda mahsuplaşma yapacağız.” diye konuştu.

“Kısa Çalışma Ödeneği’nin, COVID-19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, “ Kısa Çalışma Ödeneği uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destektir. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak.” dedi.

Normalleşme desteği ve diğer SGK teşviklerinin süreceğini ifade eden Selçuk, “Salgın sürecinde, İstihdam Kalkanı adı altında birçok paket açıkladık. Kısa Çalışma Ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye’de yaklaşık 1,9 milyon işyeri bulunuyor. Yüzde 26’sı başvurmuş. Yani Türkiye’de 4 işletmeden sadece 1’i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş” şeklinde konuştu.

Destekten en fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanların yararlandığının altını çizen Zehra Zümrüt Selçuk, “En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara illeri yaralanırken, il düzeyinde kısa çalışmadan yararlanma oranı en yüksek olan imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ oldu.” dedi.

Geçen yıl Nisan ayı itibarıyla 3.2 milyon kişinin Kısa Çalışma Ödeneği desteğinden yararlandığını söyleyen Selçuk, bu sayının 1.3 milyon kişiye gerilediğini bildirdi.

Desteklerde sektörel dağılımları yasından takip ettiklerini aktaran Selçuk, imalat sanayinde toparlanma gözlendiğini, istihdamın korunması anlamında işverenlere de büyük görev düştüğünü belirtti.

Fesih kısıtıyla birlikte nakdi ücret desteğinin de süreceğini söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, “Dolayısıyla iş akdi olanları devlet 12 ay boyunca destekledi. Sosyal Koruma Kalkanı’nı çok önemsiyoruz. Sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon hanemize 8 milyar lira destek sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği’nde 30 milyar lira kaynak aktardık. Nakdi Ücret Desteğinde ise 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar ödeme yapıldı.” bilgisin verdi.

İstihdam teşvikleri sadeleştirilecek

İstihdamı korumak için Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturdukları bilgisini veren Selçuk, şunları söyledi:

“Uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 10-12 kişilik bir ekip olacak. İstihdamın korunması noktasında politikalar üretilecek. Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz. SGK’da 23 ayrı teşvikimiz var. Teşviklerin sadeleştirilmesi konusunda bir çalışmamız olacak. İşverenin daha kolay anlayabileceği kullanıcı dostu bir sistem oluşturacağız. Bir şekle dönüştüreceğiz. Artık makineleşmenin yoğun bir şekilde olacağı döneme gireceğiz.”