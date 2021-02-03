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Bakan Selçuk: SGK'da yapılandırma tutarı 90 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu." dedi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK alacakları yapılandırılması kapsamında e-devlet e-SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize 1.77 milyon vatandaş başvuru  yaptığını söyledi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından  yaptığı duyuruda, başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar  lirayı aştığını ve şimdiye kadar 2.75 milyar liralık tahsilat yapıldığını aktardı.

 

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