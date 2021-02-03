Bakan Selçuk: SGK'da yapılandırma tutarı 90 milyar lirayı aştı

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK alacakları yapılandırılması kapsamında e-devlet e-SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize 1.77 milyon vatandaş başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştığını ve şimdiye kadar 2.75 milyar liralık tahsilat yapıldığını aktardı.