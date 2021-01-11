Bakan Selçuk'tan 'İş Kulüpleri' açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini belirterek, "Hedefimiz, İş Kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması." ifadesini kullandı.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ilk koronavirüs (COVID-19) vakasının görülmesinin ardından milyonlarca çalışana destek olduklarını, bununla birlikte İş Kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıdıklarını anımsattı.

Yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini, kadın, genç, engelli, eski hükümlü gibi iş gücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik eğitimlerin sürdüğünü belirten Selçuk, "68 ilde 76 birimde faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz, İş Kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması." ifadesini kullandı.

İŞKUR tarafından verilen yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş arayanları iş gücü piyasasına hazırladıklarını bildiren Selçuk, İş Kulübü eğitimlerinde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenleri katılımcılara aktardıklarına değindi.

"Üniversite düzeyindeki çevrim içi eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı"

İş Kulüplerinde gerçekleşen eğitimle ilgili detayları paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"Beş güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılımcılarımıza kendini ve iş gücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriklerini, hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işverenlerimizi de bu eğitime dahil ediyoruz. Mülakat simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danışmanlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıların özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz."

Haziran ayından yıl sonuna kadar 11 bin 500 kişinin çevrim içi düzenlenen eğitimlerden bizzat yararlandığının altını çizen Bakan Selçuk, çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, kadın konukevleri, çocuk destek merkezleri, denetimli serbestlik müdürlükleri, halk eğitimi merkezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaptıklarını aktardı.

Selçuk, İş Kulübü faaliyetlerinin eğitim kurumlarında da tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Okullarımızın çevrim içi eğitime geçmesiyle biz de onlara bu süreçte gereken uyumu sağladık. 2020 yılında üniversite düzeyinde düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı. Bu zorlu süreçte mezun olan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olduk."