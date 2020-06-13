Bakan Selçuk'tan işten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin açıklama

13 Haziran 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 aylığına getirilen işten çıkarma yasağıyla ilgili 'bir dönem daha uzatmayı' düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz.

Çalışanımızın işsiz kalmasını istemiyoruz, bu birinci maddemiz. Çalışanlarımızın normal sürece geçmesi için normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz."

'Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek'

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımını öngörmediklerini dile getirirken, 'Ancak bu işletmeler normale döndüğünde, sigorta primi desteği vermeyi sürdüreceğiz, ücret desteği olmayacak' dedi.