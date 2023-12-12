Bakan Şimşek: "2024’te konut arzı daha da artacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerin konut arzını artırdığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerin konut arzını artırdığını söyledi.
Şimşek yaptığı açıklamada, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte." ifadelerini kullandı.