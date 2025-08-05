Bakan Şimşek: 2025’te sağlanan dış kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalkınma hedefleri kapsamında 2025 yılı itibarıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam dış kaynak tutarının 7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Türkiye İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi (İSDP) kapsamında yeni bir finansman paketini onayladı.
Paket; 625 milyon euro IBRD kredisi,
32,8 milyon euro (yaklaşık 38 milyon dolar) Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredisi ve
2 milyon dolarlık CTF hibesinden oluşuyor.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı.”