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Bakan Şimşek, 23 Eylül'deki Moody's Türkiye Konferansı'nda konuşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's Ratings tarafından 23 Eylül 2026'da İstanbul'da düzenlenecek "Gelişen Piyasalar-Türkiye Konferansı"nda Türkiye ekonomisinin izlediği yola ilişkin bir konuşma yapacak.

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Bakan Şimşek, 23 Eylül'deki Moody's Türkiye Konferansı'nda konuşacak

Matriks Haber’in edindiği bilgiye göre, Moody's Türkiye Konferansı, 23 Eylül Çarşamba günü 08.15-15.00 saatleri arasında Raffles Hotel Zorlu Center'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü, şirketlerin finansman koşulları, enerji güvenliği ve proje finansmanı ele alınacak

Kaynak: HABER MERKEZİ
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