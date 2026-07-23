Bakan Şimşek, 23 Eylül'deki Moody's Türkiye Konferansı'nda konuşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Moody's Ratings tarafından 23 Eylül 2026'da İstanbul'da düzenlenecek "Gelişen Piyasalar-Türkiye Konferansı"nda Türkiye ekonomisinin izlediği yola ilişkin bir konuşma yapacak.
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Matriks Haber’in edindiği bilgiye göre, Moody's Türkiye Konferansı, 23 Eylül Çarşamba günü 08.15-15.00 saatleri arasında Raffles Hotel Zorlu Center'da gerçekleştirilecek.
Etkinlikte Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü, şirketlerin finansman koşulları, enerji güvenliği ve proje finansmanı ele alınacak
Kaynak: HABER MERKEZİ