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Bakan Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi: Türkiye'ye ilgi çok yoğun

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi.

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Bakan Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi: Türkiye'ye ilgi çok yoğun
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Şimşek, sosyal medya hesabından, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirten Şimşek, "ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA